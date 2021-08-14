ملف الصباح
شهادات
تراكمات وإحباط جاء العزوف وفقدان الثقة نتيجة تراكمات. ويتزايدان بشكل مضطرد من سنة لأخرى وبين مختلف فئات الناخبين. ولعل ذلك رد فعل مفكر فيه أو أنه قرار جمعي يبطن الكثير من الأجوبة. فئة عريضة لا تهتم ولا تشارك في الانتخابات، ولم تعد تثق في العمل السياسي والحزبي رغم الحملات التيأكمل القراءة »
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