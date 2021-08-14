الرياضة
الدفاع الجديدي يعزز صفوفه
تعاقد الدفاع الجديدي مع البوركينابي إسماعيل سوادوغو، الذي يشغل مركز وسط ميدان دفاعي، والبالغ من العمر 25 سنة، والمدافع الأوسط محسن الربجة، البالغ من العمر 27 سنة، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات. وخاض سوادوغو آخر تجربة له مع إنبي المصري، فيما لعب محسن الربجة للاتحاد البيضاوي ونهضة الزمامرةأكمل القراءة »
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