بانوراما
“توينز”… الباحثون عن الجنس
“طابوهات” وراء الأسوار الحلقة الأخيرة كل شخص بإمكانه نشر صوره وإرفاقها ببطاقة تعريفية و أرقام التواصل على “واتساب” تقوض «الطابوهات» حرية جزء كبير من المغاربة، فرغم اختلافها إلا أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي صعوبة البوح بالاختيارات الفردية والآراء، التي لا مكان لها بين الجماعة، وهو ما فرض عليهم التكتلأكمل القراءة »
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