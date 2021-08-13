حوادث
مكالمات تفك لغز قتل شاب لوالده
أوهم الدرك بتصفيته من قبل مجهولين وأبحاث تقنية كشفت المستور اهتزت قرية الطناجة ضواحي سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، صباح الثلاثاء الماضي، على وقع جريمة بشعة، بعدما أجهز شاب في العشرينات من عمره على والده البالغ 52 سنة، وحاول طمس معالم الجريمة، مخبرا الدرك أن والده ربط الاتصال به هاتفياأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا