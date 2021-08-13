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حوادث

مكالمات تفك لغز قتل شاب لوالده

منذ 10 دقائق
أوهم الدرك بتصفيته من قبل مجهولين وأبحاث تقنية كشفت المستور اهتزت قرية الطناجة ضواحي سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، صباح الثلاثاء الماضي، على وقع جريمة بشعة، بعدما أجهز شاب في العشرينات من عمره على والده البالغ 52 سنة، وحاول طمس معالم الجريمة، مخبرا الدرك أن والده ربط الاتصال به هاتفياأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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