الصباح الفني
حجي تنشر كواليس تتويج “ميس” العراق
نشرت المغربية أحلام حجي، ملكة جمال الشرق الأوسط سابقا، بعض تفاصيل حفل تتويج ملكة جمال العراق للسنة الجارية ماريا فرهاد، وتفوقها على 17 متسابقة. وتقاسمت حجي مع متابعيها، فيديو يوثق لحظة وضعها “التاج” على رأس المتوجة باللقب، قبل أن تعلق على الفيديو بالقول ” ألف مبروك لملكة جمال العراق 2021 مارياأكمل القراءة »
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