الأولى
تبييض أموال بالعقار والقروض
مستثمرون أسسوا شركات وضخوا “النوار” في رأسمالها واستعانوا بالبنوك لإخفاء معاملاتهم المشبوهة فضحت شكايات رفعت إلى رئاسة النيابة العامة، وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها، تورط رجال أعمال في إنشاء عشرات الشركات لاستغلالها في عمليات تبييض الأموال، عبر ضخ الأموال المشبوهة، نسبة كبيرة منها عبارة عن “نوار”، فيأكمل القراءة »
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