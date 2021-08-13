حوادث
حادثـة تـودي بحيـاة سائـق
لفظ سائق دراجة نارية من الحجم الصغير، أول أمس (الأربعاء)، أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، بعد أن نقل على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية وهو في حالة حرجة، جراء إصابته بجروح خطيرة في اصطدام عنيف، حدث بينه وبين سيارة خفيفة قرب النفق تحت أرضي بشارع مولاي إسماعيلأكمل القراءة »
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