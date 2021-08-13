الصباح الفني
بوسيل تستعرض رشاقتها
شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني الجمهور، متابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، رشاقتها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية رفقة أبنائها. ونشرت بوسيل صورا لأطفالها الثلاثة: “تاليا وأمايا وآدم”، وهم يلعبون في رمال الشاطئ، وأخفت وجوههم. وتقضي أسرة تامر حسني الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، وتستمتعأكمل القراءة »
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