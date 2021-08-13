fbpx
الصباح الفني

بوسيل تستعرض رشاقتها

منذ 9 دقائق
شاركت الفنانة المغربية المعتزلة ​بسمة بوسيل​، زوجة الفنان المصري ​تامر حسني​ الجمهور، متابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، رشاقتها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية رفقة أبنائها. ونشرت بوسيل صورا لأطفالها الثلاثة: “تاليا وأمايا وآدم”، وهم يلعبون في رمال الشاطئ، وأخفت وجوههم. وتقضي أسرة تامر حسني الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، وتستمتعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى