الصباح الفني
“البنج” يستعد لـ”ما نخليك ما تخليني”
أعلن الفنان المغربي، زكرياء بناجي، الملقب بـ “البنج” عن موعد إطلاق أحدث أغانيه والتي ستكون عبارة عن ديو يجمعه بالفنانة الصاعدة في موسيقى الراب، يسرى الهاشيمي. واختار زكرياء، اليوم (الجمعة)، لإطلاق أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “مانخليك ماتخليني”، و التي ستكون عبارة عن فيديو كليب شاركه فيه كل منال كوميدي،أكمل القراءة »
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