الرياضة
روبرتسون “المحظوظ”
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن لاعبه أندرو روبرتسون، «محظوظ» بسبب إصابة تعرض لها في كاحله الأيمن، خلال المباراة الإعدادية الأخيرة التي جمعته بأتلتيك بلباو على ملعب «أنفيلد» بليفربول. وأضاف كلوب أن روبرتسون تعرض لالتواء، لكن الإصابة ليست خطيرة، وسيكون متاحا نهاية غشت الجاري، معبرا عن ارتياحه من عدم تعرضأكمل القراءة »
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