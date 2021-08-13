بانوراما
قيمة غذائية: البرقوق الأحمر يعزز الجهاز المناعي
من بين ألذ الفواكه المتوفرة في فصل الصيف، والتي ينصح باستهلاكها خلال هذه الفترة من السنة، البرقوق الأحمر، والذي يحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم. ومن بين فوائد البرقوق الأحمر، حسب ما جاء في تقارير إعلامية كثيرة، أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، ويعد مصدرا جيدا للعديد من العناصرأكمل القراءة »
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