حوادث
الحبس لحلاق سبب عاهة مستديمة لمختون
توبع بتهمة مزاولة مهنة ينظمها القانون بدون رخصة أيدت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في قضية جنحية يتابع فيها حلاق تقليدي، من أجل جنحة مزاولة مهنة ينظمها القانون دون ترخيص وتعريض حياة طفل قاصر للخطر، عن طريق إلحاق أضرار جسمانية به أثناء عمليةأكمل القراءة »
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