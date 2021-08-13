الأولى
التحقيق في استبدال مولود
دخلت الشرطة القضائية الجهوية بالرباط على خط، “فضيحة” استبدال مواليد بمستشفى الولادة السويسي بالرباط، بعدما أحيلت شكاية الضحية على الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف، إذ استمعت للمشتكي، ووعدته بإجراء الفحص النووي، قصد وضع حد لمأساته. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى السنة الماضية، حينما وضعت أم مولودها بمستشفى الولادة السويسي، لكنأكمل القراءة »
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