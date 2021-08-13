حوادث
وفاة ضحية إضرام النار بمكناس
كشفت مصادر مطلعة ، أن بائع الفواكه الجافة، الذي سبق أن تعرض في الشهر الماضي لإضرام النار في جسده داخل متجره بحي برج مولاي عمر بمكناس من قبل جانح ثلاثيني، توفي صباح الاثنين الماضي بمستشفى محمد الخامس، متأثرا بمضاعفات الحروق البالغة التي أصيب بها. وحسب المصادر ذاتها، فالهالك المسمى قيدأكمل القراءة »
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