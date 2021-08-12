الرياضة
“المرأة الحديدية” مرشحة لخلافة الحجوي
تغييرات بالفتح وفرع الكرة ونجاح ورش التكوين يزكي المتني باتت نوال خليفة، العضو السابق بجامعة كرة القدم، مرشحة لخلافة حمزة حجوي بالفتح الرياضي فرع كرة القدم. ومارست خليفة التسيير الرياضي بالمكتب المديري للفتح، وقضت تجربة بجامعة كرة القدم، رفقة علي الفاسي الفهري، وكانت توصف بالمرأة الحديدية. وكشفت مصادر مطلعة أنأكمل القراءة »
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