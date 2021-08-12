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الصباح الفني

بوشناق ضمن مشروع فني عالمي

منذ 4 دقائق
أطلق المنتج والملحن الأمريكي، غراهام كزاش، أخيرا، مشروعا فنيا بعنوان (إنسان واحد) لإنتاج فيديو كليب يضم أكثر من 100 فنان عالمي بارز، من بينهم المغني المغربي حميد بوشناق، في مبادرة تهدف إلى جمع تبرعات لفائدة اليونيسف. وذكر بلاغ لصاحب المبادرة أن حميد بوشناق، “مغني الراي المغربي المشهور عالميا”، يوجد إلىأكمل القراءة »


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