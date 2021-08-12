الصباح الفني
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أكبر تجمع لحوريات البحر بأمريكا ارتدى مئات الأشخاص ذيل سمكة ووضعوا إكسسوارات ملونة للمشاركة في تجمع لحوريات البحر في ولاية فيرجينيا الأمريكية. ولممارسة هذه الهواية، يتعين إنفاق مبالغ كبيرة، إذ أن الكثير من حوريات البحر يدفعن آلاف الدولارات على الملابس الملونة والفاخرة، وهي أموال تُنفق غالبا على ذيول مصنوعة خصيصاأكمل القراءة »
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