حوادث
مهاجمة الشرطة بقنينة غاز
مواجهة عنيفة لإيقاف عصابة إجرامية أحدثت فوضىبالشارع العام وهددت حياة موظفي أمن العيون عاشت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، مساء الأحد الماضي، لحظات عصيبة إثر مواجهتها لعصابة إجرامية أبدى أفرادها مقاومة عنيفة في حق عناصر الشرطة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن العصابة التي تتكون منأكمل القراءة »
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