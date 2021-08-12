الرياضة
المحترفون حاضرون في معسكر المحلي
عموتة يفتتح استعدادات كأس العرب في أواخر غشت الجاري سيكون المحترفون حاضرين في معسكر المنتخب المحلي في أواخر غشت الجاري، للتحضير لبطولة كأس العرب للمنتخبات في دجنبر المقبل. وسيستدعي الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، بعض المحترفين، ممن يمارسون في البطولة الخليجية والعربية، بما أن المعسكر الإعدادي يتزامن مع أجندة الاتحادأكمل القراءة »
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