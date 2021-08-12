حوادث
تخريب واجهات تسع سيارات بالقنيطرة
خرب منحرف بحي الوفاء بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، واجهات تسع سيارات، كانت متوقفة بالشارع العام، وهرعت عناصر الأمن التي استمعت إلى الضحايا، وشرعت في البحث عن المتورط الرئيسي، الذي توارى عن الأنظار. وأوضح مصدر “الصباح” أن المتورط كان في حالة اندفاع قوية، ويشتبه تناوله لمادة مخدرة، فاستعمل عصا وحجارةأكمل القراءة »
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