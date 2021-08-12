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شبكـات كوكـايين تخترق الحدود
لم ترفع شبكات الكوكايين راية الاستسلام لإغراق المغرب، وتحدت إغلاق الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين، وتفكيك المصالح الأمنية المغربية لأنشطة العصابات، إذ جندت أعضاءها لاستمرار تدفق كميات من المخدرات الصلبة. وقال مصدر مطلع من بني أنصار، إن إعلان الحرس المدني الإسباني، أول أمس (الثلاثاء)، عن إيقاف مغاربة لحظة محاولة تهريبأكمل القراءة »
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