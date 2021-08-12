الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الأديب والروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة على صفحته بفيسبوك “لا نعرف درجة الفداحة التي يخلفها فينا الفقدان إلا عندما نخسر من نحب”. الدريسي كتب الفنان التشكيلي سليمان الدريسي مقطعا شعريا على صفحته بفيسبوك جاء فيه “حكيمة مثل موجة في عاصفة.. وهديرك هذا الذي يقتفي أثري.. على طرقات المدينة”.أكمل القراءة »
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