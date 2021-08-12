الصباح الفني
تطوان تحتضن أسبوعها الثقافي
نسخة رقمية للتظاهرة التي تحتفي بالمدينة العتيقة وتراثها تنطلق بتطوان، في الفترة ما بين 14 و20 غشت الجاري، فعاليات تظاهرة “الأسبوع الثقافي للمدينة العتيقة لتطوان” الذي تنظمه جمعية تطاون أسمير وجمعية الحاجة زبيدة أفيلال. وتراهن اللجنة المنظمة، حسب بلاغ لها، على تنظيم فقرات برنامج التظاهرة داخل فضاءات المدينة العتيقة وبالضبطأكمل القراءة »
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