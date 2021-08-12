الرياضة
بوجاد: السن ليس معيارا
الحارس أكد نهاية عقده مع برشيد وتوصله بالعديد من العروض أكد حارس المرمى محمد بوجاد، أنه بصدد دراسة عروض من أندية بالقسم الممتاز، بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بيوسفية برشيد. وأوضح بوجاد، أنه أمضى موسما في المستوى، رغم الهفوات الدفاعية، مبرزا في حديث ل”الصباح” أنه سعيد بضمان الفريق مكانتهأكمل القراءة »
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