الرياضة
المسايفة الإسرائيلية تحط الرحال بالصويرة
خصص حاييم هاطويل، مدرب المنتخب الأولمبي الإسرائيلي للمبارزة بالسيف وأستاذ السلاح، أخيرا، زيارة عمل للصويرة، رفقة محمد ناهي، المدير العام للجامعة الملكية المغربية للمسايفة. وتوجت الزيارة، التي جاءت بدعوة جمعية الأمل الصويري للمسايفة، في ضيافة جمعية الصويرة موكادور، و بدعم من عمالة إقليم الصويرة، بالتشاور الثنائي بين أستاذ السلاح حاييم هاطويل،أكمل القراءة »
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