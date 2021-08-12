الأولى
تحت الدف
استعانت وزارة الصحة بالحلول السهلة والبسيطة في التواصل مع المغاربة بخصوص الوضعية الوبائية الحالية، ووجدت في نشر أرقام المصابين والوفيات، وبلاغات التحذير، أسلوبا يجنبها “صداع الراس”. ألا يستحق المغاربة معرفة تفاصيل الحالة الوبائية الخطيرة؟، فالمعطيات التي تنشرها وزارة الصحة، يوميا، غير كافية، ولا تساهم في نشر التوعية، كما لاأكمل القراءة »
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