بانوراما
طاعون “جوستنيان” … الوباء “الإمبراطوري”
أوبئة أخطر من “كورونا” 4 فتك ب30 في المائة من سكان الأرض ومناطق هجرت أكثر من 50 سنة خوفا من العدوى خاطئ من يعتقد أن فيروس “كورونا” الأكثر فتكا بين الأوبئة التي ضربت البشرية على مر التاريخ، حتى بعدما سجلت الملايين من الوفيات والإصابات في ظرف قياسي. فقد عرف العالمأكمل القراءة »
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