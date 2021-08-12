حوادث
قراصنة يتصيدون ضحاياهم بـ”واتساب”
يبعثون عناوين مواقع تجارية تتضمن أخطاء إملائية لتوجيه المستعملين إلى صفحاتهم والإيقاع بهم لجأ قراصنة إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي لتصيد ضحاياهم، خاصة تطبيق “واتساب”، الذي يستعمل على نطاق واسع ويكون صعبا على مستعمليه اكتشاف الرسائل الموبوءة، التي تمكن القراصنة من اختراق هاتف المستعمل وتحميل المعطيات السرية الخاصة به دونأكمل القراءة »
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