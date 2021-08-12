بانوراما
الالتحاق بالمدرسة البحرية
الزرهوني… شيخ الحصباوي 4 كان يقدم وصلات العيطة على متن الباخرة في أوقات الفراغ ولد الفنان جمال الدين الزرهوني في 1957 بدوار “دار القائد الزرهوني”، وهي منطقة “البحاترة” الشمالية ضواحي آسفي. وقال رائد العيطة الحصباوية إن اسمه الكامل هو جمال الدين بن عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن ملوكأكمل القراءة »
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