حوادث
غرق طفلة بواد بأفورار
محاولات إنقاذها من قبل شقيقتها باءت بالفشل بعد أن كادت تلقى المصير نفسه لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات حتفها غرقا، الخميس الماضي، بالقناة المائية المنطلقة من أفورار متجهة نحو أولاد امبارك، بعد أن ابتلعت كميات من الماء سرعت وفاتها، ما شكل فاجعة لأسرتها ومعارفها وجيرانها. ولم تكنأكمل القراءة »
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