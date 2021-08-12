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حوادث

غرق طفلة بواد بأفورار

منذ 3 دقائق
محاولات إنقاذها من قبل شقيقتها باءت بالفشل بعد أن كادت تلقى المصير نفسه   لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات حتفها غرقا، الخميس الماضي، بالقناة المائية المنطلقة من أفورار متجهة نحو أولاد امبارك، بعد أن ابتلعت كميات من الماء سرعت وفاتها، ما شكل فاجعة لأسرتها ومعارفها وجيرانها. ولم تكنأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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