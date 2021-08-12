حوادث
سقوط عصابة المخدرات والسيوف
حجز كميات مهمة من الكيف وطابا والشيرا وأسلحة بيضاء أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببرشيد، أخيرا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، شبكة مخدرات تتكون من ثلاثة أفراد، بجرائم الحيازة والاتجار في المخدرات (الشيرا، الكيف، طابا)، وحيازة السلاح الأبيض (أربعة سيوف)، إذ كانوا موضوع مساطر بحث منأكمل القراءة »
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