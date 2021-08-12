حوادث
إدانة سارق عربة بالجديدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب3 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة. وتقدم صاحب ضيعة فلاحية بشكاية أمام المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، أكد فيها أنه اكتشف سرقة عربته المجرورة بدابة وستةأكمل القراءة »
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