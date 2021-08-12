حوادث
التحقيق مع”مخازنية” متورطين في الاتجار بالبشر
فتحت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور تحقيقا معمقا خلال نهاية الأسبوع الماضي، في أنشطة منسوبة لشبكة دولية للاتجار في البشر، تبين أن ثلاثة عناصر من القوات المساعدة نسبت إليهم الأبحاث تورطهم في علاقتهم بها. وانطلقت الأبحاث عقب نجاح عناصر الدرك الملكي العاملة بقرية أركمان الساحلية الواقعة قرب الناظور فيأكمل القراءة »
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