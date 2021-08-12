حوادث
افتتاح دائرة أمنية جديدة بوجدة
أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، إشارة الانطلاقة للعمل بالمقر الجديد لدائرة الشرطة الثانية عشرة التابعة لولاية أمن وجدة، والتي تندرج في سياق التنزيل العملي لمخططات العمل السنوية، الرامية إلى تطوير وعصرنة وتدعيم البنيات التحتية الشرطية. وكشف مصدر أمني ل»الصباح»، أن المقر الجديد لدائرة الشرطة الثانية عشرة، الواقع بحيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا