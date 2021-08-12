حوادث
فيديو يطيح بمعتد على زبائن مقهى
تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بسلا مع مقطع فيديو تم تداوله، أخيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بإلحاق خسائر مادية بمشتملات مقهى وتعريض عدد من الزبائن للعنف. وكشف مصدر أمني، ل”الصباح”، أن الأبحاث المنجزة أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا منطقة أمن سلا الجديدة، حيثأكمل القراءة »
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