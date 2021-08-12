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أســــــرة

الصراخ يزيد شقاوة الأطفال

منذ ساعة واحدة
Happy father playing with kid in bed in white home bedroom
التحذير من استخدام أسلوب الضرب والتوبيخ والدخول معه في نقاش أفضل الحلول غالبا ما يظهر حجم شقاوة الأطفال، خلال العطلة الصيفية وفي الوقت الذي يظل فيه الطفل في المنزل، لساعات طويلة دون أن يوضع له برنامج يومي لقضاء يومه دون الدخول في الروتين. ويشتكي الكثير من الأمهات والآباء من تصرفاتأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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