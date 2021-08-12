أســــــرة
الصراخ يزيد شقاوة الأطفال
التحذير من استخدام أسلوب الضرب والتوبيخ والدخول معه في نقاش أفضل الحلول غالبا ما يظهر حجم شقاوة الأطفال، خلال العطلة الصيفية وفي الوقت الذي يظل فيه الطفل في المنزل، لساعات طويلة دون أن يوضع له برنامج يومي لقضاء يومه دون الدخول في الروتين. ويشتكي الكثير من الأمهات والآباء من تصرفاتأكمل القراءة »
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