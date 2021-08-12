أســــــرة
4 فوائد العسل للصغار
ينصح الاختصاصيون بإعطاء العسل للأطفال، نظرا لفوائده الكثيرة، منها أنه يساعد على تهدئة الكحة، إذ يقلل العسل الخام من الحساسية الموسمية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من حبوب اللقاح. ومن بين فوائد العسل، أنه يساعد على تقليل آلام العضلات عند الأطفال، بوضع ملعقة صغيرة من العسل في كوب ماء دافئ، كماأكمل القراءة »
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