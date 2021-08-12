أســــــرة
الدعم الأسري يخفف معاناة سن اليأس
أبو إياد شدد على أهمية تشجيع المرأة على العلاج للتخلص من أعراض اكتئاب المرحلة تتغير حياة المرأة بشكل كبير عند وصولها إلى مرحلة سن اليأس، الأمر الذي يؤثر على جل أفراد الأسرة. وفي هذا الصدد قال عبد الله أبو إياد، اختصاصي في علم النفس، إن المرأة قد تدخل عند بلوغهاأكمل القراءة »
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