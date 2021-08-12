أســــــرة
المناديل المبللة… “فكاكة الوحايل”
أضحت المناديل المبللة، من المستلزمات التي يجب وضعها في حقيبة كل رضيع، باعتبار أنها الحل المثالي خلال تغيير الحفاظات، والذي يعفي من التنظيف بالماء والصابون، سيما إذا كانت الظروف لا تسمح بذلك. لكن من المهم اختيار المناديل الصحية، والتي لن تضر ببشرة الرضيع الحساسة. ومن بين النصائح التي يجب أخذهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا