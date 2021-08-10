وطنية
تحالفات الغرف تحدد ملامح الحكومة المقبلة
التجمع والاستقلال والاتحاد الاشتراكي توزع غرف جهة البيضاء تعطي التحالفات الحزبية المسبقة لتشكيل المكاتب المسيرة للغرف المهنية الأربع (التجارة والصناعة والخدمات، الصناعة التقليدية، الفلاحة، الصيد البحري) لمحة مقربة عن هوية الأحزاب التي ستقود حكومة ما بعد انتخابات 2021، وكذا المدن الكبرى والجهات. وأسفرت المشاورات، التي انطلقت منذ الساعات الأولى لصباحأكمل القراءة »
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