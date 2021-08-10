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الشرقاوي يكتب عن أبي الجعد
صدر حديثا للدكتور محمد الشرقاوي الطبعة الثانية من كتاب “ورقات من تاريخ مدينة أبي الجعد المدينة-الزاوية خلال الفترة مابين 1894م-1956” عن دار الثقافة للنشر. وقد قدم الباحث الدكتور عبد الإله الغزاوي المتخصص في الدراسات المونوغرافية هذا المؤلف الذي جاء في بابين يتحدثان بإيجاز عن السياق التاريخي لتأسيس هذه المدينة الزاويةأكمل القراءة »
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