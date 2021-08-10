fbpx
اذاعة وتلفزيون

الشرقاوي يكتب عن أبي الجعد

منذ 13 دقيقة
صدر حديثا للدكتور محمد الشرقاوي الطبعة الثانية من كتاب “ورقات من تاريخ مدينة أبي الجعد المدينة-الزاوية خلال الفترة مابين 1894م-1956” عن دار الثقافة للنشر. وقد قدم الباحث الدكتور عبد الإله الغزاوي المتخصص في الدراسات المونوغرافية هذا المؤلف الذي جاء في بابين يتحدثان بإيجاز عن السياق التاريخي لتأسيس هذه المدينة الزاويةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة

زر الذهاب إلى الأعلى