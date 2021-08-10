وطنية
تحالف “جي 5” بجهة درعة ضد “بيجيدي”
سارعت خمسة أحزاب بجهة درعة تافيلالت، إلى الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي، للتنسيق في الانتخابات المقبلة، يضم التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، بعد فوزها بجميع مقاعد الغرف المهنية الثلاث. ودشن التحالف الجديد عمله بالتوافق على توزيع المهام بين مكوناته في الغرف المهنية، مؤكدا أن الهدفأكمل القراءة »
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