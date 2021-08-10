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الموت يغيب صاحب “النشيد السري”
غيب الموت، نهاية الأسبوع الماضي بفاس، الكاتب المغربي المهدي حاضي الحمياني عن عمر ناهز 70 عاما، بعد معاناة بسبب مرض عضال. والراحل من مواليد فاس وبها تابع دراسته الجامعية بكلية الحقوق قبل أن يعين مدرسا، ثم موظفا بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بفاس، حيث قضى بها مدة ليست بالقصيرة، إلى أنأكمل القراءة »
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