الصباح الفني
الوالي “دار عقلو”
حث الفنان رشيد الوالي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، متتبعيه على التزام أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتدابير الوقاية من عدوى فيروس كورونا. وقال الوالي في تدوينة مخاطبا متابعي حسابه في «أنستغرام»:»أود أن نتقاسم معكم بعض النصائح… كلنا فرحنا بالحرية والخروج والسفر واللقاء من جديد مع الأحباب. وبدوريأكمل القراءة »
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