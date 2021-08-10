الأولى
تحت الدف
شهدت إجراءات الإعفاء الضريبي زيادة، بعد تولي محمد بنشعبون حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية في غشت 2018، ما يتنافى مع توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي، المنعقدة في ماي 2019، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، التي اعتبرتها “غير مجدية ولا تستند إلى معايير موضوعية”. لقد كان من المفترض أن تتمأكمل القراءة »
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