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الرياضة

نزاع بين الحسيمة وطنجة يصل القضاء

منذ 15 دقيقة
أمرت المحكمة التجارية بطنجة اتحاد طنجة لكرة القدم بأداء مليون درهم لشباب الريف الحسيمي. ورفع الفريق الحسيمي النازل أخيرا للقسم الأول هواة، دعوى قضائية ضد اتحاد طنجة، بعدما رفض أداء المستحقات المالية المترتبة عن صفقة انتقال اللاعب الغابوني أكسيل مايي ميندونغ. وأوضحت المصادر ذاتها، أن العقد ينص على تسلم الفريقأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة

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