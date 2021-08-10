الرياضة
نزاع بين الحسيمة وطنجة يصل القضاء
أمرت المحكمة التجارية بطنجة اتحاد طنجة لكرة القدم بأداء مليون درهم لشباب الريف الحسيمي. ورفع الفريق الحسيمي النازل أخيرا للقسم الأول هواة، دعوى قضائية ضد اتحاد طنجة، بعدما رفض أداء المستحقات المالية المترتبة عن صفقة انتقال اللاعب الغابوني أكسيل مايي ميندونغ. وأوضحت المصادر ذاتها، أن العقد ينص على تسلم الفريقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا