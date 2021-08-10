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شبح التحكم يحلق فوق الانتخابات
شبهة ترهيب باعتقالات في عز مرحلة بناء التحالفات وتشكيل مكاتب الغرف المهنية الجديدة لم تمض إلا ساعات قليلة على بدء أولى مراحل انتخابات “الجائحة”، حتى ظهر شبح التحكم في سماء مكاتب التصويت بالغرف المهنية، وعادت إلى الواجهة مطالب سابقة بإسناد مهمة الإشراف إلى هيأة مستقلة تكون للقضاء فيها الكلمةأكمل القراءة »
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