الرياضة
النهيري يقترب من البطولة
مفاوضات متقدمة بين اللاعب والرجاء استهل الرجاء الرياضي مفاوضاته مع اللاعب محمد النهيري، بغية تعزيز الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحسب معلومات «الصباح»، فإن النهيري البالغ من العمر 29 سنة، أعطى موافقته المبدئية لحمل قميص الرجاء، بعد إنهاء تعاقده مع العين السعودي، ويوجد في وضعية لاعب حر. ويسعى النهيريأكمل القراءة »
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