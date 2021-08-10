حوادث
امرأة ضمن عصابة لترويج مخدرات
سقوط عشيقها متلبسا بحيازة البضاعة المحظورة وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، أخيرا، أنشطة عصابة إجرامية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ضمنها امرأة تبلغ 31 سنة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن تفكيك العصابة، تم بناء على إيقاف “بزناس” يبلغ من العمر 24 سنة، من قبل فرقة مكافحةأكمل القراءة »
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