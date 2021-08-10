الأولى
ليلة “اغتيال” بنكيران بالبيضاء
لائحة معدلة في جنح الظلام لتصفية مقربي الأمين العام السابق وإقصائهم من البرلمان استغل تيار جهة البيضاء المناوئ لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، ظرفية الانتخابات لرد الصاع صاعين لرئيس الحكومة السابق الذي كان يسهر، بشخصيته الصارمة، على جميع مراحل اقتراح واختيار المرشحين بهذه الجهة. واستعمل هذاأكمل القراءة »
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